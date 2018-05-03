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03 Mayıs 2018 18:01

Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

03 Mayıs 2018 18:01


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu İbrahim K.’nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Söz konusu eve baskın düzenleyen narkotik polisi İbrahim K.’yi gözaltına aldı ve evde yaptıkları aramada 3 parça halinde 31,38 gram bonzai, 75 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 12 adet uyuşturucu özelliği bulunan ve reçete ile satılan hap ele geçirdi.


Polisteki sorgusu tamamlanan İbrahim K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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