Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu İbrahim K.’nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Söz konusu eve baskın düzenleyen narkotik polisi İbrahim K.’yi gözaltına aldı ve evde yaptıkları aramada 3 parça halinde 31,38 gram bonzai, 75 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 12 adet uyuşturucu özelliği bulunan ve reçete ile satılan hap ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İbrahim K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.