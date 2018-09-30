Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu M.G.'nin uyuşturucu sattığının bilgisini aldı.

M.G.'nin evine yapılan baskında yapılan aramada 850 gram esrar, 33 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 0,05 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.G., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.