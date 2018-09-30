İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu M.G.'nin uyuşturucu sattığının bilgisini aldı.


M.G.'nin evine yapılan baskında yapılan aramada 850 gram esrar, 33 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 0,05 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.G., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.