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24 Temmuz 2018 13:34

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

24 Temmuz 2018 13:34


Olay, Samsun’un Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İsmail A.’nın (27) evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2 paket halinde 84 gram skunk adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail A. ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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