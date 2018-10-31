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Evinde uyuşturucu ile yakalandı

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 6 parça halinde 223,50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. sorgulamasını tamamlanmasının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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