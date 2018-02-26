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26 Şubat 2018 14:44

Evinde ve kahvehanesinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde ve kahvehanesinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde ve kahvehanesinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

26 Şubat 2018 14:44


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda S.A’nın, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’ndeki kahvehanesiyle Atakum ilçesi Yeni Mahalle’deki evinde arama yaptı. Yapılan aramada kahvehanede 4 paket içinde toplam 9,95 gram esrar ve uyuşturucu özelliği bulunan 1 adet hap ele geçirildi. Zanlının evinde yapılan aramadaysa, 192 gram esrar, 0,77 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.


Zanlının daha önceden de uyuşturucu ticareti suçundan 2 ayrı zamanda 8 yıl ve 9 yıl hapis cezalarına çarptırılıp tutuksuz kaldığı bildirildi.




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