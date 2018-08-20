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20 Ağustos 2018 10:52

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Samsun’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

20 Ağustos 2018 10:52


Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde husumetli olduğu kişi tarafından yolu kesilen Uğur Yılmaz, şahısla bir süre tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla Yılmaz’a ateş etti. Tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılan Uğur Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yılmaz kurtarılamadı.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.




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