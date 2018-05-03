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03 Mayıs 2018 17:51

Evlenme hazırlığı yapan sağlık memuru FETÖ’’den 8 yıl ceza alınca tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askerler sorumlusu olduğu iddia edilen sağlık memuru, tutuksuz olarak yargılandığı mahkemede 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılınca tutuklanmasına karar verilip cezaevine gönderildi.

Evlenme hazırlığı yapan sağlık memuru FETÖ’’den 8 yıl ceza alınca tutuklandı

03 Mayıs 2018 17:51

Tutuklanan sağlık memurunun 19 Haziran’da düğün yapmak için salon kiraladığı ve davetiyelerini de bastırıp dağıttığı ortaya çıktı.


Giresun’da sağlık memuru olarak görev yaparken meslekten ihraç edilip memleketi Samsun’a Bafra ilçesinde gözaltına alınıp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Dursunali Ş.’nin (30) yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Dursunali Ş., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. FETÖ’nün askerler sorumluğu olduğu iddia edilen Dursunali Ş. yargılandığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Dursunali Ş., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Tutuklanan Durusnali Ş.’nin adliye çıkışı fotoğrafının çekildiğini görünce, "Çekin atın abi haberlere. 8 yıl, çekin" diye poz vermesi dikkat çekti.


Dursunali Ş.’nin 19 Haziran’da düğün yapmak için salon tuttuğu ve düğün davetiyesini de bastırıp dağıttığı ortaya çıktı.




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