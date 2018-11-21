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Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Samsun’da girdikleri iki ayrı evde hırsızlık yapan genç kadın ile 2 görümcesi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da girdikleri iki ayrı evde hırsızlık yapan genç kadın ile 2 görümcesi polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün E. ve Elif Ç.'nin 3 gün arayla evlerinin kapısını aparatla açarak içeri giren hırsızlar, birinden bin 500 lira para, altın nazar boncuklu kolye ve Iphone 5 marka cep telefonu ile diğer evden ise 7 bin 500 lira para çaldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak 2 evden hırsızlık yapanların Buse Y. (20) adlı kadınla görümceleri A.Y. (17) ve M.Y. (16) olduğunu tespit etti. Olayla ilgili akraba olan hırsızlar gözaltına alındı. Yaşları küçük olan A.Y. ve M.Y., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Polisteki sorguları tamamlanan 3 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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