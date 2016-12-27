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27 Aralık 2016 17:11

Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa adli kontrol

Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa adli kontrol

27 Aralık 2016 17:11

Samsun’da evlilik vaadiyle 82 yaşındaki dedeyi dolandırdığı iddia edilen 58 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma günü Kahramanmaraş’tan Samsun’a geldiği öğrenilen 58 yaşındaki Rabiyya D., 82 yaşındaki Kazım Ü.’ye bekar olduğunu iddia ederek kendisiyle evlenebileceğini söyledi. Kadın, yaşlı adamdan 1 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük ve 500 lira para aldı. Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Rabiyya D. adlı kadının Kazım Ü.’nün evinde kaldığı haberini alınca söz konusu kadını araştırmaya başladı. Kadının ’dolandırıcılık’ suçundan 3 ayrı suç kaydının bulunduğunu tespit eden Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri, yaşlı adamı dolandırabileceğini düşünerek kontrol için eve gitti.
Rabiyya D.’nin Kazım Ü.’ye nüfus cüzdanını Malatya’da unuttuğunu söyleyerek nüfus cüzdanını almak için Malatya’ya gideceğini söyleyip evden ayrıldığını öğrenen jandarma ekipleri söz konusu kadını kaçarken Tekkeköy ilçesindeki otogarda yakaladı. Savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan kadının üzerinde yaşlı adama aldırdığı altın ve paralar ile Malatya’da unuttuğunu ileri sürdüğü kimliği ele geçti.
Dolandırıcılık suçundan ifadesi alınan Rabiyya D., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Rabiyya D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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