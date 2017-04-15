Faciadan kıl payı dönüldü

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan yukarı çıkan tırın dorsede bulunan iş makinesi kayarak yola savruldu. Rampadan kontrolsüz bir şekilde hızla yola kayan iş makinesi büyük paniğe yol açtı. Trafiğin yoğun olduğu karayoluna inen iş makinesi, refüjde bulunan ferforjeleri kırarak yolun karşısına geçti. Yürekleri ağza getiren kazada iş makinesi, yoldan geçen 34 KL 5563 plakalı başka bir tıra çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan tır şoförü Murat Mırık, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol tamamen trafiğe kapanırken olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.