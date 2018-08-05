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05 Ağustos 2018 15:00

Falcon Fast, triatlon heyecanı ile devam etti

Türkiye’nin İlk Ekstrem Spor Festivali Samsun Falcon Fest, bugün de triatlon heyecanı ile devam etti.

Falcon Fast, triatlon heyecanı ile devam etti

05 Ağustos 2018 15:00


Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile SAMTAB işbirliğiyle dün başladı. 9 Ağustos tarihine kadar sürecek festival Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nun yanı sıra Atakum ilçsinde de düzenlendi. Festivalde Vezirsuyu Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu ve Atakum Çobanlı İskelesi olmak üzere 3 ayrı alanda etkinlikler gerçekleşti. Festivalin ikinci gününde Vezirköprü’de kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti branşlarında etkinlikler yapıldı. Atakum Çobanlı İskelesi’nde ise triatlon heyecanı yaşandı.


Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan triatlon yarışları büyük heyecana sahne oldu. Yerli ve yabancı birçok sporcu ilk önce denizden yüzerek çıktılar, daha sonra bisikletle trafiğe kapatılan Samsun-Sinop yolunda yarışan sporcular, geri kalan mesafeyi de koşarak geçmeye çalıştılar. Sporcuların mücadelesi yarışları izleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


Festival, 9 Ağustos’ta sona erecek.




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