Falcon Fest’in değeri 1 milyon lirayı aştı

Falcon Fest bu yıl ikinci kez Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB tarafından 4-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Medya analiz şirketinin verilerine göre festivalin toplam tanıtım değeri yaklaşık 1,3 milyon liraya ulaştı. Festivalin başlamasına 20 günden fazla olmasına rağmen, tanıtım rakamı Falcon Fest’in ne kadar değerli bir marka olduğunu göstermiş oldu.

Festivalin gazete tanıtım değeri 75 bin lira, televizyon tanıtımı 725 bin lira ve internet tanıtım değeri de 480 bin lira oldu. Üç mecrada elde edilen tanıtım değerinin toplamı yaklaşık 1,3 milyon lirayı buluyor.

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası ekstrem sporlar festivalinde bu yıl kano, dragon bot, yamaç paraşütü, kitesurf, paramotor, base jump, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti olmak üzere 10 spor dalında 14 ülkeden, her biri alanlarında uzman yaklaşık 200 sporcu yer alacak.

Festival alanında sportif gösterilerin yanı sıra kamp katılımcıları için çeşitli aktiviteler de düzenlenecek. Festivale sporcu olarak katılmak ya da kamp kurmayı amaçlayan sporseverler http://falconfest.org/ adresinden müracaatlarını yapabilir.