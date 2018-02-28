Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde 13 Aralık 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, darp edilen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi E.A.(37) hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi S.T. (26), yasak ilişki yaşadığı E.A.’dan ayrılmak istedi ancak E.A. bu istediği kabul etmedi. E.A. tehditle genç kadın ile buluştu. S.T., ‘fantezi yapalım’ diye kandırdığı genç adamın ellerini ve gözlerini bağlayıp daha sonra da kemerle boğazını sıkıp sopa ile darp etti. Kadının haber verdiği kardeşleri ve yeğeninin de olay yerine gelerek E.A.’yı darp ettikleri iddia edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili S.Ç. adlı kadın ile kardeşleri L.T. (39), O.T. (30), A.T. (19) ve L.T.’nin oğlu H.K.’yi (19) gözaltına aldı. Genç kadın suçunu itiraf ederken, kardeşleri ve yeğeni ise suçlamaları kabul etmeyerek şahsı darp etmediklerini ileri sürdüler. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 5 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi ve 14 Aralık 2016 günü S.T. adlı kadın "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, kardeşleri L.T. ve O.T. ise, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, kadının diğer kardeşi A.T. ile yeğeni H.T. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. L.T. ve O.T. adlı kardeşler 26 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Tutuklu bulunan S.T. ve kardeşleri hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılanama aşamasında olayda darp edilen E.A. kadından ve kardeşlerinden şikayetçi olmadığını açıkladı. Bugün görülen davanın duruşmasında S.T.’nin avukatı Ata Giritli, olayın esas mağdurunun müvekkili S.T. olduğunu belirterek, " S.T. sürekli tacize uğramıştır. E.A. bugün hayattaysa S.T.’ye borçludur. Çünkü olayın hemen ardından haber vermiştir. Hastaneye gitmesi sağlanmıştır. Kardeşleri de gelip kurtarmıştır. Deliller toplanmıştır. Müvekkilin tahliyesini talip ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti davanın tek tutuklu sanığı olan S.T. adlı kadının tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.