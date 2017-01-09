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09 Ocak 2017 16:53

’Fantezi tuzağı ile ölümüne darp’ olayında 2 tahliye

’Fantezi tuzağı ile ölümüne darp’ olayında 2 tahliye

09 Ocak 2017 16:53

Samsun’da bir kişinin birlikte olduğu kadın tarafından ’fantezi’ bahanesiyle aracın içinde bağlanıp ağır şekilde darp edilmesi olayıyla ilgili tutuklanan 2 kişi tahliye oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesinde 13 Aralık’ta meydana gelmişti. Darp edilen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi E.A. (35), hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Evli ve 1 çocuk annesi S.Ç.’nin (24), yasak ilişki yaşadığı E.A.’dan ayrılmak istemesine adamın ret cevabı verdiği, kadının da ‘cinsel fantezi’ bahanesiyle adamı kandırıp arabaya bağladığı ve ardından darp ettirdiği ileri sürülmüştü. Polis ekibi, olayla ilgili S.Ç.’yi ve kardeşleri L.T. (39), O.T. (30), A.T. (19) ve L.T.’nin oğlu H.K.’yi (19) gözaltına almıştı. S.Ç. "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, kardeşleri L.T. ve O.T. ise, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilmişti.
Samsun Sulh Ceza Hakimliğine yapılan tutukluk halinin itirazı sonucu kadının erkek kardeşleri L.T. ve O.T.’nin tahliyesine karar verildi. 26 gündür tutuklu bulunan L.T. ve O.T. kardeşler, bugün cezaevinden tahliye edildi.



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