Farklı kuşaklardan mezunlar öğrencilerle buluşuyor

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü ile Mezunlar Koordinatörlüğü, düzenlediği “OMÜ Mezunu Olmak” adlı söyleşiyle yolu OMÜ'den geçen Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik'i ağırladı. Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki söyleşiye; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kesten, Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Görevimizin farkındayız”

Ardından açılış konuşmasını yapan Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan OMÜ'nün, son dönemde mezunlarıyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve bu amaca yönelik olarak Mezunlar Koordinatörlüğünün daha aktif hâle getirildiğini hatırlatarak, "Türk gençliğinin yarınlara hazırlanmasında çok büyük emeği olan eğitimcilerimizi ve özellikle bu uğurda şehit düşen Aybüke öğretmenimizi ve diğer şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Temel eğitim, malumunuz eğitimin esasını oluşturuyor; hem bilgi donanımı ve hem de kişilik gelişimi açısından çok önemli bir görev icra ediyor. Dolayısıyla görevimizin farkındayız. Siz değerli gençlerimizin de bu bilinçle yetiştirilmesi konusunda değerli hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

OMÜ'nün, Türkiye genelinde olduğu gibi uluslararası ölçekte de başarılı bir performans yakaladığına sevinerek tanıklık ettiklerini belirten Prof. Dr. Çağlayan, “Eğitim Fakültesi de bu anlamda ilk akla gelen fakültelerden biri. Üniversitemizin şu ana kadar 170 bin mezunu var. Unvan almış birçok mezunuyla Eğitim Fakültesi gerek Türkiye'ye gerekse insanlığa önemli katkılarda bulunmaya devam eden önemli fakültelerden biri olarak yolunda ilerliyor” sözlerine yer verdi.

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olarak bu buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, söyleşisinde kendi hayatından kesitler ve tecrübeler aktarırken temeli insan olan ve insana dokunan öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, “Bu yola girdiğimizde ne kadar çok sese kulak verirsek, ne kadar çok uzanan eli tutarsak bunlar yarın elbet karşımıza çıkacaktır. Sizleri de başarılı öğretmenler olarak görmek, en büyük arzumuz” şeklinde konuştu.

“Issız adanın yerini günümüzde ıssız odalar aldı”

Kendisini dinleyen öğrenmen adaylarına telkin ve tavsiyelerde bulunan Müdür Yetik, “Okurken sizi hayata hazırlayacak antrenmanlar yapın; ek işler, ek okumalar, geziler vb. farklı uğraşlara yönelin. Batı ve Doğu kültürlerine düşman olmayın ama koşulsuz hayran da olmayın. Tarihi merak etmeliyiz ancak ona takılıp kalmamalıyız. Sosyal medyadan kopmayın zira günümüzün önemli bir olgusu olarak bu mecra karşımızda duruyor fakat bütün zamanınızı da burada geçirmeyin. Eskiden herkes ıssız adaya gitmekten korkuyordu. Şimdi ise herkes ıssız odalara çekildi, telefon ve bilgisayarlarıyla baş başa. İyi bir nesil istiyorsak dışarıdan bir şey beklemeyeceğiz, öncelikle kendimize bakıp çekidüzen vereceğiz, işte bu kuşağı yetiştirecek olan da öğretmenler” ifadelerini kullandı.

Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, söyleşisinin sonunda bu fırsatı veren Eğitim Fakültesi ile salondaki öğretmen adaylarına şükranlarını sunarken, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kesten ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan tarafından kendisine, Üniversitede adını yaşatacak olan fidanın sertifikası takdim edildi.