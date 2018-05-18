Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) Ramazan ayında ziyaretçileri için iftar öncesi ve iftar sonrası dopdolu bir program hazırladı. Yeşilyurt AVM açık otopark alanında bugün başlayan etkinliklerde müzik grubu 333 sahne aldı. Fasıl dinletisi ve DJ İnanç’ın kalabalığı coşturmasının ardından; kendilerine özgü tarzlarıyla şarkılar seslendiren 333, Atakumlulara güzel bir akşam yaşattı. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak. Ayrıca; Fasl-ı Şahane etkinliklerinde birbirinden ünlü markaların indirimli fiyatlarla yer alacağı "Garaj İndirim Günleri" ile AVM ziyaretçileri hem eğlenecek hem alışveriş yapabilecek.