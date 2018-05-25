Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) Ramazan ayında ziyaretçileri için hazırladığı Fasl-ı Şahane etkinliklerinin bu akşamki konuğu Uçuş Modu müzik grubu oldu. Fasıl dinletisi ve DJ İnanç’ın kalabalığı coşturmasının ardından; sahneye çıkan Uçuş Modu, Atakumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.