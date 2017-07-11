Fatih Atlı’ya tam destek

güreş organizasyonu olan Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer alan Fatih Atlı, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

2014 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Fatih Atlı, “3 yıldır sağlık sponsoru olan VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne ve benden hiçbir zaman maddi manevi desteğini esirgemeyen Genel Müdür Dr. Hakan Özcan’a teşekkür ederim. Bizim başarımızda onlarında emekleri destekleri var, son elde ettiğim başarıyı da kendisi ile paylaşmak istedim” dedi.

Genel Müdür Dr. Hakan Özcan, “Desteklerimizin karşılığını başarılarla, ödüllerle almak bizler için gurur verici. 2017’de de sağlık sponsoru olarak maddi manevi güreşçimizin her zaman yanındayız. Altın kemeri kazandığı için kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Hastane olarak farklı spor dallarında sporculara ve kulüplere destek oluyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Samsun takımlarının ve sporcularının başarısı bizim için önemlidir” diye konuştu.