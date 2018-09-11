Fazla miktarda ilaç içen kadın Samsun'a sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda ilaç içen kadın, hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Samsun'a sevk edildi.

Olay, İsaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TOKİ bloklarında ablasıyla birlikte oturan Ö.Ç. (35) isimli kadın, sabah yatağında baygın vaziyette bulundu. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet hastanesine kaldırılan Ö.Ç. burada yapılan ilk müdahalede düzenli olarak kullandığı depresyon ilaçlarından fazla miktarda içtiği belirlendi. Bilinci kapalı olan kadın, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Ö.Ç.'nin bir süredir pisikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.