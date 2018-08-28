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28 Ağustos 2018 10:44

Felç olmaktan kurtuldu

Samsun’da şah damarı ve bacak damarlarında tıkanıklık olan 91 yaşındaki bir hasta, yapılan operasyonla felç olmaktan kurtuldu.

Felç olmaktan kurtuldu

28 Ağustos 2018 10:44


91 yaşındaki Dursun Mehmet Özdemir, VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğine baş dönmesi, göz kararması ve yürüyememe şikayetleri ile geldi. Yapılan tetkikler sonucunda, hastanın şah damarında ciddi (yüzde 95) daralma tespit edildi. Aynı zamanda Dursun Özdemir’in her iki bacak damarı tıkalıydı.


Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç tarafından, 91 yaşındaki hastaya şah damarı ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra, her iki bacak damarında tıkanıklık tespit edilen hastanın anjiyo ünitesinde bacak damarları açıldı. Tüm işlemlerin lokal anestezi ile yapılmasından sonra hasta, yürüyerek taburcu edildi.


Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, “Dursun Bey, kliniğe ilk geldiğinde damarlarının tıkanıklığı nedeniyle her an felç geçirebilirdi. Yapılan tetkikler sonucunda hızlı bir şekilde hazırlıklara başlandı ve hasta lokal anestezi ile ameliyat edildi. Ardından bacak damarlarındaki tıkanıklık açıldı. Yapılan operasyonların başarılı şekilde geçmesinin ardından hasta, yürüyerek taburcu edildi. Ameliyattan sonra kontrole gelen hastamızın şikayetlerinin kaybolduğu görüldü. Bu operasyon ile hastanın felç riski ortadan kaldırılmış oldu” dedi.




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