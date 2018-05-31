Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreninde coştu

OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen ve 12 bölümünden 1176 öğrencinin mezun olduğu tören, fakülte birincisi Zekeriya Şentürk’ün konuşmasıyla başladı. Mezun öğrenciler adına konuşan Şentürk, sevincini ve gururunu tüm katılımcılarla paylaştı.

“Bundan sonraki rehberiniz daima bilim, akıl ve vicdan olsun”

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı konuşmasında, “Burada bulunduğunuz 4 yıl boyunca öğrencimiz oldunuz. Şimdi ise sizleri meslektaşlarımız olarak uğurluyoruz. Bundan sonraki yolunuz da rehberiniz de daima bilim, akıl ve vicdan olsun. Ailenizi, ülkenizi ve üniversitenizi asla unutmayınız. Ayrıca ülke olarak güçlü olmanın çalışmak ve üretmekten geçtiğini, sizlere düşenin de çok çalışmak ve üretmek olduğunu biliniz” dedi.

“İyi bir insan olursanız alanınızda da başarılı olmanız kaçınılmazdır”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç konuşmasında ilk olarak mezun öğrencilere seslenirken “Sevgili mezunlarımız 4 yıllık bir süreç sonunda verdiğiniz emeğin karşılılığı olarak sahip olduğunuz diplomalarla artık kendi alanlarınızda bir meslek sahibi olacaksınız. Yetişmiş insan gücü olarak topluma hizmet vermek üzere, bugün hepinizi sağlıkla uğurluyoruz. Ben sizden topluma vereceğiniz hizmeti, üniversitelerde edindiğiniz bilgi ve becerileri yeterli bulmamanızı istiyorum. Çünkü bilgiler çok sık bir şekilde güncellenmekte, ihtiyaçlar değişmekte. Bu demektir ki eğitiminiz sürekli devam edecek. Bu eğitimi sürdürebilmeniz için alanınızda ve başka alanlarda da kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Ama hayatta başarılı olmak sadece ulaştığınız mevki ve sahip olduğunuz maddi imkânlarla değerlendirilemez. Mevlana’nın bir sözü var; ‘Nice giysiler gördüm içerisinde insanlar yok, nice insanlar gördüm üzerinde giysiler yok’ yani toplum içerisinde bir mevki ve makam sahibi olmak yeterli değil esas itibariyle topluma sağlayacağınız kazanım iyi bir insan olmak. Bunu başarabildiğiniz takdirde alanınızda da başarılı olmak kaçınılmazdır” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç fakülte birincisi Zekeriya Şentürk’e başarı belgesi ve hediyesini verdi. Fakülte ikincisi Merve Tetik hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ın, fakülte üçüncüsü ise hediyesini Dekan Prof. Dr. Bekir Batı’nın elinden aldı.

Ardından 12 bölümün dereceye giren öğrencileri de başarı belgelerini ve hediyelerini öğretim üyelerinden alırken, tören tüm öğrencilerin başarı belgelerini almaları ve büyük bir coşkuyla kep fırlatmalarıyla sona erdi.

Mezuniyet törenine ayrıca; Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, çeşitli fakültelerin dekanları, öğretim üyeleri, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.