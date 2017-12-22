FETÖ davasında savcı 46 kişinin cezalandırılmasını istedi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’ye ait olduğu için kapatılan Canik Başarı Üniversitesi ile Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli

Heyeti üyelerine yönelik 2016 Eylül ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Canik Başarı Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yunus B.’nin de aralarında bulunduğu akademisyen, doktor, avukat ve iş adamı ile emekli öğretmenden oluşan 10’ü tutuklu 51 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün akşama kadar devam eden duruşma sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Tutuklu yargılanan Abdullah Ö., Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanmak istediğini belirterek örgütlü ve örgütle bağlantısı olanlarla ilgili bilgiler verdi. Savcı davayla ilgili mütalaasını açıklayarak 4 kişinin beratını 1’i etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla birlikte 46 kişinin de cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, tutuklu yargılanan Abdullah Ö.’nün etkin pişmanlık yasası koşullarında verdiği ifade doğrultusunda tahliyesine karar verdi. 9 kişinin ise tutukluluklarının devamına karar verilirken, avukatların son savunma için süre istemesi üzerine duruşma karar verilmek üzere 9 Şubat 2018 tarihine ertelendi.