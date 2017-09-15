Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan OHAL Bürosunda incelemelerde bulundu. Vali Osman Kaymak, OHAL Bürosunda incelemelerde bulunarak itiraz sürecinde yapılan başvurular hakkında detaylı bilgi aldı. Vali Kaymak incelemelerin sonunda yaptığı konuşmasında, “FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında kamudan ihraç edilenlerin itiraz süresi 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu süreç bugün itibariyle son buldu. Valiliğimiz bünyesinde bulunan OHAL Büromuz bu tarihler arasında yaklaşık 2000 adet itiraz dilekçesini işleme almıştır. Bu itirazlar Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığına haftalık olarak gönderilmiş olup, tüm başvurular anında işleme alınmıştır” dedi.