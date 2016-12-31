FETÖ’den 2 komiser yardımcısı tutuklandı

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 emniyet mensubundan 2 komiser yardımcısı tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 4 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda; meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri A.K.(39) ile Komiser Yardımcıları T.K.(41), D.G.(41), O.G.(39), F.G.(33) ile polis memurları İ.K. (44) ve F.S.E.’yi (48) yakalayarak gözaltına alınmıştı.

TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 7 kişi dün saat 11.00 gibi Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren polis memurları F.S.E. ve İ.K. adli kontrol altına alınmaları için, Emniyet Amiri A.K. ile komiser yardımcıları T.K., D.G., O.G. ve F.G. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme saat 02.30 sıralarında sona erdi. Komiser yardımcıları D.G. ile F.G. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, polis memurları F.S.E., İ.K., Emniyet Amiri A.K., Komiser Yardımcıları T.K. ve O.G. yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.