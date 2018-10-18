FETÖ'den 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin illerinde dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların FETÖ'nün çeşitli kurumlarında çalıştıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve örgütün talimatıyla protestolara katıldıkları tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanmaları talebiyle, 7 kişi de adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.