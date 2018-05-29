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29 Mayıs 2018 14:56

FETÖ’den adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’den adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklandı

29 Mayıs 2018 14:56


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce 6 şüpheliyi gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan FETÖ’nün kapatılan dershanesinde öğretmen olarak görev yapan Murat Ç.(32) ile serbest meslek sahipleri Bayram D.(64) ve Yasin N.(35) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumuna gönderilirken, Bayram D. ve Yasin N. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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