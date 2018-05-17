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17 Mayıs 2018 15:41

FETÖ’den adliyeye sevk edilen astsubaya adli kontrol

Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurduğu gerekçesiyle Hatay’da gözaltına alınan 1 astsubay başçavuş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’den adliyeye sevk edilen astsubaya adli kontrol

17 Mayıs 2018 15:41


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.


Daha önce adliyeye sevk edilen aralarında albay, binbaşı, üsteğmen ve astsubaylardan oluşan 9 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.


Hatay’da yakalanarak Samsun’a getirilen Astsubay Başçavuş M.G. (26), TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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