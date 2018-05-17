FETÖ’den adliyeye sevk edilen astsubaya adli kontrol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen aralarında albay, binbaşı, üsteğmen ve astsubaylardan oluşan 9 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Hatay’da yakalanarak Samsun’a getirilen Astsubay Başçavuş M.G. (26), TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.