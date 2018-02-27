FETÖ’den aranan kadın öğretmen gözaltına alındı

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın öğretmen Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartılan Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmen A.B.(38) Samsun’da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B.’nin eşinin aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Atakum ilçesindeki evinde gözaltına alınan A.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ankara’daki mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade veren A.B.’nin mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.