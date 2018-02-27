Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:53

FETÖ’den aranan kadın öğretmen gözaltına alındı

Ankara 2.

FETÖ’den aranan kadın öğretmen gözaltına alındı

27 Şubat 2018 11:53

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın öğretmen Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartılan Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmen A.B.(38) Samsun’da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B.’nin eşinin aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Atakum ilçesindeki evinde gözaltına alınan A.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ankara’daki mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade veren A.B.’nin mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç