FETÖ’den aranan komiser İstanbul’da yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Komiser Y.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun’da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenilen Y.S.’nin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı ileri sürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.