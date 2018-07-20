Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 14:23

FETÖ’den aranan komiser İstanbul’da yakalandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aranan komiser İstanbul’da yakalandı.

FETÖ’den aranan komiser İstanbul’da yakalandı

20 Temmuz 2018 14:23


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Komiser Y.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun’da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenilen Y.S.’nin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı ileri sürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç