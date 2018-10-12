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FETÖ'den aranan şahıs Samsun'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ağrı polisi tarafından aranan bir kişi Samsun’da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ağrı polisi tarafından aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağrı polisi tarafından uzun süredir arandığı ileri sürülen Mali Müşavir H.Ç.'yi (44) Samsun'da yakaladı. Gözaltına alınan H.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Daha sonra H.Ç.'nin Ağrı polisine teslim edilmesine karar verildi.

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