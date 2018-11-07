FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı ileri sürülen bir kişi kendisi adliyeye giderek teslim oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan 24 yaşındaki K.Y., 2 gün önce Samsun Adliyesine giderek savcıya teslimi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve FETÖ'den dolayı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen K.Y.'nin ByLock kullandığı tespit edildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y., ByLock'u ağabeyinin telefonuna yüklediğini ve ağabeyinin örgütle bağlantısının bulunduğunu ileri sürerek kendini savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.