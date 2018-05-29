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29 Mayıs 2018 16:29

FETÖ’den gözaltına alınan Araklı İlçe Kaymakamı tutuklandı

Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

FETÖ’den gözaltına alınan Araklı İlçe Kaymakamı tutuklandı

29 Mayıs 2018 16:29


Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 Mayıs günü gözaltına alınan ve daha sonra da açığa alınan İbrahim Halil Şıvgan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullandığı tespit edilen İbrahim Halil Şıvgan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Şıvgan, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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