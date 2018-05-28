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28 Mayıs 2018 13:09

FETÖ’den gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Müdürünün hakim eşi edliyeye sevk edildi

FETÖ’den gözaltına alınan ve örgütün altın çocukları diye adlandırılan eski Ankara İstihbarat Müdürünün hakim eşi polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’den gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Müdürünün hakim eşi edliyeye sevk edildi

28 Mayıs 2018 13:09


FETÖ’nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu belirlenen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" araması bulunan kaset kumpasçılarından örgütün altın çocukları diye adlandırılan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan eşi eski hakim Sevda Güven (45) 22 Mayıs’ta Eskişehir’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.


Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan ve Ordu’nun Mesudiye ilçesinde hakim olarak görev yaparken firar edip meslekten ihraç edildiği öğrenilen Sevda Güven için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir’e giderek telim alıp 23 Mayıs’ta Samsun’a getirmişti. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Sevda Güven, emniyetteki sorgulanmasında hakkında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sevda Güven Ordu Mesudiye’de hakim olarak görev yaparken, kocası hakkında FETÖ’den yakalana kararı çıkınca görevi gitmeyin kendisinin de eşi ile birlikte firar ettikleri ve yakalanmamak için sürekli büyük şehirlere gidip yer değiştirdikleri ortaya çıktı. Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Sevda Güven bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.




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