FETÖ'den gözaltına alınan kadın öğretmen tutuklandı

Nevşehir adliye tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın öğretmen Samsun'da gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemece aranan Z.A. adlı kadın Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen Z.A., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak Nevşehir Adliyesindeki mahkemeye ifade verdi. Mahkeme Z.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Z.A.'nın Nevşehir'de örgünün kurumlarında öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.