Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda R.Ö.’yü (34) Samsun’un Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.Ö., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak Vezirköprü Savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. SEGBİS ile Vezirköprü Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye ifade veren R.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.