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FETÖ'den hakim karşısına çıkan araştırma görevlisine adli kontrol

Samsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi kadın, mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi kadın, mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen ve ByLock kullandığı ileri sürülen A.E. adlı kadını dün saat 17.00 sıralarında üniversitede gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan A.E., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.E. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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