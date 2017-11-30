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30 Kasım 2017 13:36

FETÖ’nün Ankara cezaevleri sorumlusuna 13,5 yıl hapis

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Ankara cezaevleri sorumlusu ve Samsun, Sinop ve Çankırı illerindeki adliye sorumlusu olduğu iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün Ankara cezaevleri sorumlusuna 13,5 yıl hapis

30 Kasım 2017 13:36


Samsun’da, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak 22 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Dursun K. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. FETÖ’nün Ankara cezaevleri sorumlusu ve Samsun, Sinop ve Çankırı illerinin adliye sorumlusu olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Dursun K.’nin yargılanması sona erdi.


Samsun 2. ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Dursun K., kendini savunarak suçlamaları kabul etmedi. Tanık ifadelerinde Dursun K.’nin Ankara cezaevleri sorumlusu ve daha sonra Ankara’dan Samsun’a taşınınca da Samsun, Sinop ve Çankırı illeri adliye sorumlusu olarak görev yaptığı ileri sürüldü.


Kendisinin 5 bin öğrencisi olduğunu ve binden fazla öğretmen ile görev yaptığını hatırlatan Dursun K., "Beni öğretmen arkadaşları ve öğrencilere sorun. Bank Asya’ya talimatla para yatırmadım. ByLock kullanmadım. Bank Asya’ya sattığım bir aracın parası olan 33 bin lirayı yatırıp bir hafta sonra da yine araç almak için çektim. Ciddi anlamda bu örgütün mağduruyum. Ben tutuklanınca babam kalp krizi geçirdi ve daha sonra öldü. Annemi de 2 ay önce kaybettim. ByLock olduğu iddia edilen isim listesinde o kadar tanımadığım isimler var ki bana ait değil. Ben din bilgisi öğretmeni olduğum için gittiğim yerlerde Kur’an ve diğer din dersleri veriyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. 16 aydır tutukluyum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti Dursun K.’yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.




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