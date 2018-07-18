FETÖ’nün ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen astsubay tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ//PDY soruşturması kapsamında örgüt ağabeylerinin ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen muvazzaf astsubay A.K. (46) Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’daki evinde yakalanarak Samsun’a getirildi. TEM Şube Müdürlüğünde ifadesi alarak Samsun Adliyesine sevk edilen A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren astsubay A.K., mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.