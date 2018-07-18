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18 Temmuz 2018 13:31

FETÖ’nün ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen astsubay tutuklandı

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt ağabeylerinin ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen ve Ankara’da yakalanarak Samsun’a getirilen astsubay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ’nün ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen astsubay tutuklandı

18 Temmuz 2018 13:31


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ//PDY soruşturması kapsamında örgüt ağabeylerinin ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen muvazzaf astsubay A.K. (46) Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’daki evinde yakalanarak Samsun’a getirildi. TEM Şube Müdürlüğünde ifadesi alarak Samsun Adliyesine sevk edilen A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren astsubay A.K., mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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