FETÖ'nün bölge sorumlusu kadın öğretmene 9 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve ByLock'a toplam 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilip örgütün bölge sorumlusu olduğu iddia edilen kadın öğretmen yargılandığı mahkemece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum illerinin kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu öne sürülen 35 yaşındaki öğretmen Yurdagül Kurt ile örgütün okullarında görev yapan kocası ile birlikte Amasya'da saklandıkları FETÖ'nün gizli evinde yakalanmıştı. Örgütün içinde "Gülnur" kod adı ile faaliyet gösterdiği öne sürülen Yurdagül Kurt'un 2 ayrı telefonunda ByLock yüklü olduğu ve ByLock'a da bir telefonundan 5 bin 684 kez, diğer telefonundan da 20 bin 490 kez olmak üzere toplam 26 bin 174 giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından 30 Mart'ta tutuklanan Yurdagül Kurt hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yurdagül Kurt, örgütün eyalet sorumlusu olmadığını belirterek, BayLock'la da örgütle ilgili yazışma yapmadığını savundu.

Mahkeme heyeti toplanan deliller doğrultusunda Yurdagül Kurt'u 9 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.