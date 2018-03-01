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01 Mart 2018 11:28

FETÖ’nün "eyalet ablası" ve ByLock kullanan 2 kadın adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" kadın ile ByLock kullandığı tespit edilen 2 kadın adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün

01 Mart 2018 11:28


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Erdal E.’nin sorgulaması devam ederken Derya E. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ByLock kullandığı tespit edilen Kübra A. ve Huriye A. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın da bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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