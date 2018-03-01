Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Erdal E.’nin sorgulaması devam ederken Derya E. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ByLock kullandığı tespit edilen Kübra A. ve Huriye A. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın da bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.