FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 1’i albay 3 asker tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6’sı tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Albay Ş.A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Albay Ş,A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.

1 rütbeli askerin ise TEM Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.