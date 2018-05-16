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16 Mayıs 2018 12:13

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 1’i albay 3 kişi adliyede

Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 1’i albay 3 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 1’i albay 3 kişi adliyede

16 Mayıs 2018 12:13


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.


Önceki gün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6’sı tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Albay Ş.A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 rütbeli askerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.




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