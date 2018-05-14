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14 Mayıs 2018 16:57

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 6 rütbeli asker tutuklandı

Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilerek gözaltına alınan rütbeli askerlerden 6’sı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 6 rütbeli asker tutuklandı

14 Mayıs 2018 16:57


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.


4 gün önce adliyeye sevk edilen Astsubay C.A.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 2 gün önce adliyeye çıkarılan Astsubay B.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 rütbeli asker bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifada veren Binbaşı Rüştü Şen, Üsteğmen Burak Bolat, Astsubaylar Abubekir Yılmaz, Sertan Yasun, Emrah Tavşan, Hüseyin Çakmak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönoderilirken, itirafçı olup Pişmanlık Yasası’ndan yararlandıkları öğrenilen Uzman Çavuşlar Mehmet Küçükaydın ve Harun Küsmüş ve meslekten ihraç Astsubay F.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, gözaltında bulunan ve aralarında albayın da yer aldığı 4 rütbeli askerin ise TEM Şube Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği öğrenildi.




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