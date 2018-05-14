FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 9 rütbeli asker adliyede

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

4 gün önce adliyeye sevk edilen Astsubay C.A.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 2 gün önce adliyeye çıkarılan Astsubay B.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Üsteğmen B.B., Astsubaylar A.Y., S.Y, E.T., H.Ç., Binbaşı R.Ş., Uzman Çavuşlar M.K ve H.K. ile meslekten ihraç Astsubay F.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 rütbeli askerin ise TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.