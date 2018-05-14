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14 Mayıs 2018 12:11

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 9 rütbeli asker adliyede

Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen gözaltına alınan rütbeli askerlerden 9’u Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 9 rütbeli asker adliyede

14 Mayıs 2018 12:11


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.


4 gün önce adliyeye sevk edilen Astsubay C.A.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 2 gün önce adliyeye çıkarılan Astsubay B.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Üsteğmen B.B., Astsubaylar A.Y., S.Y, E.T., H.Ç., Binbaşı R.Ş., Uzman Çavuşlar M.K ve H.K. ile meslekten ihraç Astsubay F.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 rütbeli askerin ise TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.




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