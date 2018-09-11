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FETÖ'nün polis mahrem imamı tutuklandı

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün polis mahrem imamı olduğu ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün polis mahrem imamı olduğu ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün polis mahrem imamı olduğu iddia edilen ve firari olarak aranan Halil İ.V., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve örgütün polis mahrem imamı olarak uzun süredir arandığı öğrenilen Halil İ.V., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Halil İ.V. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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