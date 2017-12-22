FETÖ’nün polis mahrem sorumlusu tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar neticesinde daha önceki tarihlerde yapılan FETÖ mahrem sorumluları operasyonunda yakalanamayan ve firari olarak aranan FETÖ/PDY polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç olan vergi müfettişi İ.A., Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ. A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İsa A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.