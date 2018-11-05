FETÖ'nün 'Samsun bölge avukatlar sorumlusu' tutuklandı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'Samsun bölge avukatlar sorumlusu' olduğu tespit edilen bir şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011 yılından itibaren FETÖ'nün Samsun bölge sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sezai C.'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinin Büyükoyumca Mahallesi'nde saklandığı gaybubet evi tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu gaybubet evine operasyon düzenledi ve Sezai C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan 4 ayrı 'ByLock' kaydı bulunduğu ileri sürülen Sezai C.'nin toplam 34 bin 371 kez 'ByLock'a erişiminin bulunduğu tespit edildi. Örgüte ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SSK kaydı bulunan Sezai C.'nin Bank Asya'da da birçok hesap artırım hareketlerinin olduğu belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Sezai C., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.