FETÖ’nün yabancı öğrenciler sorumlusu adliyeye sevk edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda, FETÖ’nün Samsun’daki sözde yabancı öğrenciler sorumlusu olduğu iddia edilen Nusret Ç. ile öğrenci evleri sorumlusu olduğu öğrenilen eşi Kevser Ç. 7 gün önce gece yarısı İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’ndeki saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Kevser Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi verilerek elektronik kelepçe takılmasına karar verilirken, polisteki sorgusu tamamlanan Nusret Ç. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.