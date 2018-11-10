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Final ‘Ata'sını andı

Özel Samsun Final Okulları 10 Kasım’da Ata’sını bir kez daha özlemle ve saygıyla andı.

Özel Samsun Final Okulları 10 Kasım'da Ata'sını bir kez daha özlemle ve saygıyla andı.


Okul konferans salonunda lise ve 8. sınıf öğrencilerinin hazır bulunduğu anma programı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında Atatürk'ün adına yakışır şekilde yapıldı. Etkinliğin sunuculuğunu 9-A2 sınıfı öğrencisi Koray İrez ve 9-A1 sınıfı öğrencisi Tuana Gümüş yaptı. Anma etkinliği öğleden önce öğleden sonra iki seans olarak düzenlendi. Anma etkinliği ilk olarak şiir dinletisiyle başladı. Özel Samsun Final Okulları Kolej-Fen Lisesi Müzik Kulübü öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk Türküleri" ve Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oratoryolarla devam etti. Anma etkinliği halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

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