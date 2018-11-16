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Fındık hırsızlığı zanlıları yakalandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Ormancık Mahallesi'nde Cevdet Şimşek'e ait evin deposundan 6 çuval fındığın çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda B.Y.(21) ve F.D. (19) Taflan Mahallesi'nde 6 çuval fındığı satarken yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra adliyesine sevk edildi.

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