Fındık hırsızlığı zanlıları yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ormancık Mahallesi'nde Cevdet Şimşek'e ait evin deposundan 6 çuval fındığın çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda B.Y.(21) ve F.D. (19) Taflan Mahallesi'nde 6 çuval fındığı satarken yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra adliyesine sevk edildi.